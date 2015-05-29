Італійці передумали продавати "Правекс-Банк" Фірташу

Італійська група Intesa Sanpaolo розірвала договір продажу 100% акцій українського дочірнього банку «Правекс-Банку» компанії Centragas Holding Gmbh, афілійованій із Group DF Дмитра Фірташа.

Про це повідомляється на сайті банку.

«Договір, укладений 23 січня 2014 року було розірвано, оскільки до сьогоднішнього дня банк не отримав дозволу від контролюючих органів на завершення угоди», - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць банк не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня група компаній Group DF, яка об'єднує активи Фірташа, підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100% акцій українського "Правекс-Банку", але угода не була завершена і підлягала узгодженням регулятивними органами України.

Читайте такожФірташ зупиняє роботу двох своїх заводів

«Правекс-Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за обсягом активів. Власником банку була міжнародна банківська група Intesa Sanpaolo (Італія, 100% акцій банку).

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у ряді країн Європи і Азії. Належить українському бізнесменові Дмитру Фірташу. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнес. Інші сфери діяльності групи на даний час включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.