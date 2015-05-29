Кабмін розраховує почати масштабну приватизацію в другому півріччі

Уряд розраховує почати процес масштабної приватизації державних активів у третьому-четвертому кварталі, повідомила під час роботи 8-го Форуму з питань безпеки міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми взяли на себе зобов'язання проводити приватизацію, починаючи з третього-четвертого кварталу цього року, і, сподіваюся, план дій, який зараз розробляється, буде запроваджено», - сказала Яресько.

При цьому вона звернула увагу на те, що приватизація дозволить заощадити бюджетні кошти, які раніше спрямовувалися на субсидування держпідприємств.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках скорочення державного сектора представив план приватизації державних підприємств, який включає продаж цього року Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром», ряду морських портів, компанії «Центренерго», а також держчасток, що залишилися, у підприємствах теплової генерації та обленерго.

У переліку також присутні ряд підприємств, підпорядкованих Міністерству аграрної політики та продовольства, державні вугільні підприємства шахти, концерн "Укрторф", науково-виробниче об'єднання "Електронмаш", "Президент-Готель".

Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Згідно з документом, Кабмін доручив Фонду державного майна в 2015 році забезпечити виставлення на продаж зазначених об'єктів через конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону без встановлення обмежень для допуску учасників, крім випадків, передбачених законодавством, та з урахуванням встановлених санкцій.