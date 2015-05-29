ЗМІ: кредитори запропонували Україні виплату боргів через 10 років і економію майже $16 мільярдів

Пропозиції Комітету кредиторів України включають відтермінування погашення боргів на термін до 10 років і зниження купонних ставок, що дозволить країні заощадити більшу за передбачену програмою Міжнародного валютного фонду суму.

Про це повідомляє Рейтер із посиланням на джерело.

За даними джерела, знайомого з ситуацією, економія в найближчі чотири роки може становити $15,8 мільярда порівняно з передбаченими програмою МВФ $15,3 мільярда.

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За словами джерела, $15,3 мільярда буде зекономлено за рахунок основного боргу, а ще $500 мільйонів - завдяки зниженню ставок.

Комітет включає Franklin Templeton, BTG Pactual Європу, TCW Investment Management Company і T. Rowe Price Associates, які володіють українськими зобов'язаннями на $8,9 мільярда.

Програма МВФ передбачає, що результатом реструктуризації має стати досягнення трьох критеріїв: економія близько $15 мільярдів протягом чотирьох років, зниження відношення боргу до 71 відсотка стосовно річного ВВП до 2020 року і зниження щорічних витрат на обслуговування боргу до 10 відсотків ВВП із 2019 по 2025 рік.

"Комітет не може сказати, що згоден, що ці три критерії є кращими для довготермінової стійкості економіки України, але в інтересах досягнення угоди комітет висунув пропозиції, які відповідають цим трьом критеріям", - сказало джерело.