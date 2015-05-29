Наглядова рада "Укрнафти" скликає збори акціонерів на 22 липня

Наглядова рада компанії «Укрнафта» прийняла рішення скликати збори акціонерів на 22 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували всі члени наглядової ради одностайно. Засідання наглядової ради відбулося сьогодні, 29 травня.

Як очікується, збори акціонерів розглянуть питання виплати дивідендів, а також обрання керівництва компанії.

Як зазначив член наглядової ради «Укрнафти» Ігор Коломойський, збори акціонерів компанії обов'язково відбудуться 22 липня.

«Ми пішли назустріч НАК («Нафтогаз» - УНІАН) як мажоритарному акціонеру, для того щоб ніхто не думав, що збори акціонерів не відбудуться і будуть всіляко саботуватися. Я хочу, щоб ви почули - ми (міноритарні акціонери компанії — УНІАН) будемо на цих зборах. Ми прийдемо, щоб було нове правління («Укрнафти» - УНІАН), може в старому складі, а може і в новому. Це залежить від того, як вирішать акціонери", - сказав Коломойський.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.