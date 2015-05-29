Кіпрська компанія купує неплатоспроможний "Астра Банк" власника "Дельта Банку"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії Agro Holdings (Ukraine) Limited, зареєстрованій на Кіпрі, придбати контроль над неплатоспроможним українським «Астра Банком», тобто стати власником понад 50% акцій банку, повідомила прес-служба комітету.

«Надано дозвіл компанії Agro Holdings (Ukraine) Limited (м. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій «Астра Банку» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 19 березня 2015 року визнав «Астра Банк» неплатоспроможним. Нарикінці березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про пошук інвестора для «Астра Банку» з метою виведення його з ринку.

Довідка УНІАН. «Астра Банк» працює на ринку України з 2007 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Основний акціонер «Дельта Банку» Микола Лагун 19 вересня 2013 року придбав контрольний пакет акцій «Астра Банку». 2 березня 2015 року Нацбанк також визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», «Кредитпромбанк» і «Омега Банк», що належали Лагуну.