Суд не дозволив Фірташу продовжувати оренду Вільногірського комбінату

Вищий господарський суд України відмовив «Юкрейніан Кемікал Продактс», яку ЗМІ пов'язують із бізнесменом Дмитром Фірташем, у подовженні оренди Вільногірського державного гірничо-металургійного комбінату.

Про це УНІАН повідомили у управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Органи прокуратури запобігли незаконній передачі в користування ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», яке в ЗМІ пов’язують із Фірташем Д.В., цілісного майнового комплексу Вільногірського державного гірничо-металургійного комбінату вартістю понад 430 млн грн", - йдеться у повідомленні.

ГПУ зазначає, що у 2004 році Фонд державного майна України передав указаному товариству (попередня назва – ЗАТ «Кримський титан») цілісний майновий комплекс в оренду.

При цьому сказано, що після закінчення строку договору оренди ФДМУ повідомило товариство про небажання продовжувати його дію в зв’язку із намірами держави самостійно використовувати власне майно. У подальшому майно комбінату закріплено за державним підприємством «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

"Незважаючи на те, що держава не відмовлялася від свого права власності, а лише надала майно в тимчасове користування ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», останнє намагалося зобов’язати Фонд державного майна України передати це майно комерційній структурі на новий строк, у зв’язку з чим подало відповідний позов", - сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку, з метою захисту інтересів держави прокурор ГПУ вступив у розгляд справи. Судами першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову товариства було відмовлено. Однак ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» оскаржило судові рішення до Вищого господарського суду України.

Суд касаційної інстанції 28 травня цього року, погодившись із доводами прокурора ГПУ, який брав участь в судовому засіданні, у задоволенні касаційної скарги господарюючого суб’єкта відмовив, а судові рішення залишив без змін.

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Як повідомляв УНІАН, у 2004 році між Фондом держмайна України і компанією «Кримський Титан», підконтрольною бізнесменові Дмитру Фірташу, було укладено договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського і Вільногірського комбінатів. У вересні минулого року термін дії договорів минув, після чого, згідно з постановою Кабінету міністрів України, зазначені підприємства було віднесено до сфери управління Мінекономрозвитку і торгівлі й передано на баланс держпідприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Разом з тим, «Кримський Титан» звернувся до суду з позовом про визнання за ним переважного права на оренду майна комбінатів. Господарський суд Києва в січні 2015 року відмовив компанії «Кримський Титан» у продовженні терміну оренди Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, а в лютому - Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.

Довідка УНІАН. Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат розробляє Малишевське родовище важких мінералів, розташоване за 80 км від Дніпропетровська. Щорічно підприємство виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.