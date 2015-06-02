Україна позичила $1 мільярд під гарантії США

Кошти у розмірі 1 млрд доларів, отримані від розміщення єврооблігацій під кредитні гарантії США, надійшли на рахунки уряду України, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Це стало можливим завдяки підписанню 18 травня Угоди про гарантії запозичення між урядами України і США», - наголошується в повідомленні.

Міністерство нагадало, що відсоткова ставка за єврооблігаціями становить 1,847% на рік. Сплата відсотків здійснюватиметься двічі на рік (29 травня і 29 листопада). Планований термін погашення облігації - 29 травня 2020 року.

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Як повідомляв УНІАН, перший випуск бондів на 1 млрд дол. під гарантії США Україна здійснила у травні минулого року на 5 років за ставкою 1,844% річних, що лише на 0,28% річних вище від аналогічних запозичень США, а передплата на ці облігації становила 3,4 млрд дол.

Наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсягу 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. за умови проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору та покращення ділового клімату.

У березні поточного року міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що Міністерство фінансів планує здійснити випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд дол. під державні гарантії уряду США у квітні-травні.