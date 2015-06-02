У ДТЕК натякнули на дефолт і просять реструктуризувати борг в $3 мільярди
«ДТЕК» сподівається у жовтні підписати з банками угоду про відтермінування виплати більшої частини його 3-мільярдного доларового кредиту.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на директора компанії Максима Тимченка, який повідомив, що дані кроки були зроблені у зв'язку з неможливістю компанії обслуговувати свій борг.
Близько третини кредиту компанії складають єврооблігації, але основна його частина належить банкам, у тому числі німецькому ING, італійському UniCredit і австрійського Erste Bank і Raiffeisen Bank.
«Ми почали офіційні переговори з усіма цими банками щодо реструктуризації нашого боргу на довгостроковий період», - заявив Тимченко, додавши, що середній термін погашення кредиту компанією «ДТЕК» становить три роки.
Тимченко також заявив, що конфлікт в Україні негативно вплинув на діяльність компанії, «стало просто неможливо обслуговувати (наш борг)».
Читайте також"Метінвест" Ахметова оголосив дефолт
Компанія «ДТЕК», яка належить українському фінансовому магнату Рінату Ахметову, виробляє 27% електроенергії і половину обсягів всього видобутого в Україні вугілля.
У кінці квітня вона вже уклала угоду з кредиторами щодо реструктуризації 200-мільйонного доларового боргу в єврооблігаціях з квітня 2015 року на 2018 рік.