"Метінвест" Ахметова домовився про відтермінування виплати частини боргів

Гірничо-металургійна група «Метінвест» отримала згоду від інвесторів на реструктуризацію боргів за єврооблігаціями з виплатою у 2017 і 2018 роках, при цьому голосування щодо залишку боргу євробондів з погашенням 20 травня 2015 року не відбулося через відсутність кворуму, йдеться в повідомленні «Метінвесту» на сайті Ірландської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, збори утримувачів євробондів з погашенням в 2015 році буде перенесено, а його дата буде оприлюднена найближчим часом.

Раніше гендиректор групи Юрій Риженков заявляв, що «Метінвест» має намір до кінця січня 2016 року узгодити з кредиторами умови реструктуризації.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня «Метінвест» оголосив про стан дефолту і почав три проекти щодо отримання згоди від своїх власників облігацій з терміном погашення в 2015, 2017 і 2018 роках на відтермінування погашення основної суми боргу. Однією з головних цілей проектів була відстрочка погашення боргу за облігаціями на суму 113,65 млн дол., яка підлягає виплаті у травні поточного року. При цьому заплановані на початок травня збори власників облігацій не відбулися через відсутність кворуму.

7 травня "Метінвест" ініціював повторне внесення поправок на умови виплати боргів за своїми єврооблігаціями з погашенням у 2015, 2017 і 2018 роках на загальну номінальну суму 1,153 млрд дол.

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Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

З середини липня 2014 року підприємства «Метінвесту», що знаходяться на сході України, працюють з перебоями через бойові дії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Група в 2014 році скоротила чистий прибуток у 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. з 392 млн дол.