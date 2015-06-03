Росія придивляється до випуску боргових інструментів в юанях

Мінфін РФ вивчає можливості китайського боргового ринку і не виключає випуску російських боргових інструментів в юанях в найближчі роки, повідомив заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак, передає РІА "Новости".

"В принципі, йде вивчення можливостей китайського ринку", — сказав він, не виключивши, що перший випуск боргових інструментів в юанях може відбутися в найближчі роки. На його думку, це полегшить вихід на китайський ринок російських корпоративних емітентів.

"Чим більше у нас можливостей маневру з точки зору виходу на ринки різних юрисдикцій, тим краще. Поки можливості власного ринку нас влаштовують, в той же час ми розуміємо, що активно працюючи на внутрішньому ринку як суверен, ми зменшуємо можливості корпоратам, давимо на ринок", — сказав він.

При цьому заступник міністра визнав, що такі позики пов'язані з низкою складнощів. "Поки що юань не є конвертованою валютою, тому тут є певні нюанси", — сказав Сторчак.

Також, за його словами, належить вирішити питання щодо репатріації виторгу від продажу цінних паперів, так як в Китаї діють обмеження на виведення капіталу.