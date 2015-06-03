Мінагропрод запропонував продати 37 заборонених до приватизації компаній

Міністерство аграрної політики та продовольства України рекомендувало перші 100 державних сільськогосподарських підприємств до приватизації у рамках проведеної міністерством політики роздержавлення неефективних активів, повідомила прес-служба Мінагропроду.

«Робоча група з питань роздержавлення при Міністерстві аграрної політики та продовольства України рекомендувала до приватизації перші 100 державних підприємств», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що 37 підприємств із цього списку включені до переліку заборонених до приватизації, решта можуть бути приватизовані згідно з відповідним розпорядженням уряду.

Прес-служба зазначає, що проведений робочою групою спільно з фахівцями Фонду інновацій та розвитку (Грузія) аудит рекомендованих до приватизації держкомпаній підтвердив неможливість відновлення їх економічної активності в умовах державного управління.

Повний список компаній оприлюднений на сайті Мінагропроду.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод розраховує залучити до 1 млрд грн інвестицій в агросектор за рахунок приватизації до 180 підконтрольних міністерству аграрних підприємств у 2015 році.

12 травня поточного року Кабінет міністрів затвердив перелік держпідприємств, що підлягають приватизації в 2015 році. Загалом у списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.