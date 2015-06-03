Мінагропрод запропонував продати 37 заборонених до приватизації компаній
Повний список запропонованих до приватизації 100 агрокомпаній оприлюднено на сайті міністерства.
Міністерство аграрної політики та продовольства України рекомендувало перші 100 державних сільськогосподарських підприємств до приватизації у рамках проведеної міністерством політики роздержавлення неефективних активів, повідомила прес-служба Мінагропроду.
«Робоча група з питань роздержавлення при Міністерстві аграрної політики та продовольства України рекомендувала до приватизації перші 100 державних підприємств», - йдеться у повідомленні.
У прес-службі зазначили, що 37 підприємств із цього списку включені до переліку заборонених до приватизації, решта можуть бути приватизовані згідно з відповідним розпорядженням уряду.
Прес-служба зазначає, що проведений робочою групою спільно з фахівцями Фонду інновацій та розвитку (Грузія) аудит рекомендованих до приватизації держкомпаній підтвердив неможливість відновлення їх економічної активності в умовах державного управління.
Повний список компаній оприлюднений на сайті Мінагропроду.
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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод розраховує залучити до 1 млрд грн інвестицій в агросектор за рахунок приватизації до 180 підконтрольних міністерству аграрних підприємств у 2015 році.
12 травня поточного року Кабінет міністрів затвердив перелік держпідприємств, що підлягають приватизації в 2015 році. Загалом у списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.