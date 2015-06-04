Президент хоче роздробити монополії
Порошенко пропонує монополістам підкоритися жорсткому регулюванню та обмежити свою частку на ринках
Президент України Петро Порошенко пропонує монополістам підкоритися жорсткому регулюванню та обмежити частку присутності монополій на певних ринках до 50%, а в ряді випадків – до 30%.
Про це Порошенко заявив під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».
«Треба прийняти політичне рішення про обмеження максимальної частки на певних ринках рівнем у 50%, а на особливо важливих ринках – і 30%, - сказав Порошенко. – І за цими новими правилами роздробити монополії. Вибір залишити їм такий: або підкоритися жорсткому регулюванню, або продавати частину своєї присутності на ринку - УНІАН)».
Порошенко наголосив, що конкурентне підприємництво повинно стати основою української економічної моделі, і саме такому баченню повинна відповідати податкова реформа.
Раніше Порошенко назвав необхідним проведення «чисток» в Антимонопольному комітеті та приведення антимонопольного законодавства країни у відповідність до кращих світових практик.