Президент хоче роздробити монополії

Президент України Петро Порошенко пропонує монополістам підкоритися жорсткому регулюванню та обмежити частку присутності монополій на певних ринках до 50%, а в ряді випадків – до 30%.

Про це Порошенко заявив під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».

«Треба прийняти політичне рішення про обмеження максимальної частки на певних ринках рівнем у 50%, а на особливо важливих ринках – і 30%, - сказав Порошенко. – І за цими новими правилами роздробити монополії. Вибір залишити їм такий: або підкоритися жорсткому регулюванню, або продавати частину своєї присутності на ринку - УНІАН)».

Порошенко наголосив, що конкурентне підприємництво повинно стати основою української економічної моделі, і саме такому баченню повинна відповідати податкова реформа.

Раніше Порошенко назвав необхідним проведення «чисток» в Антимонопольному комітеті та приведення антимонопольного законодавства країни у відповідність до кращих світових практик.