Порошенко про боротьбу з монополістами: буду діяти як Рузвельт

Президент України Петро Порошенко вважає за необхідне провести «чистку» в Антимонопольному комітеті та привести українське законодавство до кращих європейських практик. Про це він заявив, виступаючи зі щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».

«Невід'ємна частина деолігархізації - демонополізація, тому що саме монополії, які паразитують на державних ресурсах, є економічною основою олігархії, - сказав Порошенко. - Втрати від картельних змов оцінюються в межах від 10 до 22% ВВП. До 40% товарів і послуг реалізуються на монополізованих ринках. Це вбиває стимули до ефективності, до зниження цін, до модернізації, до підвищення якості. А почати повинні були з чищення самого Антимонопольного комітету, який до недавнього часу, вибачте за масло масляне, був монополізований монополістами. 80% теплової генерації - в один руках, а комітетники, хоч би оком хтось моргнув, кажуть, монополії немає».

Порошенко наголосив, що у сфері захисту конкуренції він має намір діяти рішуче.

«Я буду діяти з такою рішучістю, з якою сто років тому Теодор Рузвельт на основі антитрестівського законодавства поклав край зловживанням олігархів, повернув економічну конкуренцію», - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада прийняла постанову про призначення Юрія Терентьєва головою АМКУ. Оновлення керівництва АМКУ, реформа підходів до роботи відомства і суттєва зміна антимонопольного законодавства є одними із зобов'язань України перед МВФ, а також рекомендацією інших кредиторів. Як відзначали в уряді, свої пропозиції щодо реформи у сфері захисту конкуренції Кабмін має подати вже до осені цього року.