Рада не дозволила Кабміну брати радників із приватизації

Верховна Рада не підтримала урядовий законопроект про залучення радників до процесу приватизації для підвищення його ефективності.

За відповідний законопроект проголосували 148 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

"Закон про залучення радників до приватизації став жертвою популізму. Менше шансів встановлення ринкової ціни за приватизовані підприємства", - наголосив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, коментуючи результати голосування на своїй сторінці у Twitter.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, залучення радників могло б дозволити провести повну підготовку об'єктів до приватизації держмайна з урахуванням існуючої практики та міжнародних стандартів, а також представити його широкому колу потенційних покупців в Україні та за її межами. Крім того, у держвласності перебуває низка специфічних підприємств промисловості, енергетики, транспорту і зв'язку, ефективна приватизація яких потребує залучення професіоналів у тій чи іншій галузі.

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Як повідомляв УНІАН, уряд розраховує почати процес масштабної приватизації державних активів у третьому-четвертому кварталі.

Кабінет міністрів України в рамках скорочення державного сектора представив план приватизації державних підприємств, який включає продаж поточного року Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром», низки морських портів, компанії «Центренерго», а також підприємств теплової генерації та обленерго з держчасткою.

У переліку також наявні низка підприємств, підпорядкованих Міністерству аграрної політики та продовольства, державні вугільні підприємства і шахти, концерн "Укрторф", науково-виробниче об'єднання "Електронмаш", "Президент-Готель".

Усього у списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.