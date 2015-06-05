Відтік з фондів, що інвестують в активи Росії, зріс за тиждень більш ніж удвічі

Інвестори за тиждень, з 28 травня по 3 червня, вивели з фондів, орієнтованих на російські активи, 66,9 мільйона доларів проти відтоку в 28,6 мільйона доларів тижнем раніше, передає ПРАЙМ.

Дані, оприлюднені організацією, яка відстежує притоки і відтоки коштів в інвестиційні фонди та розподіл коштів Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), подаються в огляді Газпромбанку.

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