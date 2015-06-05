Порошенко розповів, кому передасть Roshen і чому не може продати Липецьку фабрику

Президент України Петро Порошенко має намір найближчим часом передати в управління інвестиційної компанії «Ротшильд» свій пакет акцій кондитерської компанії «Рошен», в якій Порошенко є основним акціонером. Про це він сказав під час своєї прес-конференції в Києві в п'ятницю.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи має намір Порошенко продавати «Рошен», він сказав: «Я не буду замість того, щоб займатися своїми президентськими обов'язками, бігати по світу в пошуку покупців. Я підписав угоду з однією з кращих інвесткомпаній у світі - «Ротшильд», яка проводить роботу з пошуку покупців. Зараз є три покупці, вони виконують правову та фінансову перевірку «Рошен», - сказав глава держави. - У нас уже погоджено угоду про передачу у траст «Ротшильду» мого пакета акцій «Рошен». Саме для того, щоб прізвище Порошенко серед власників не значилося».

Також Порошенко заявив, що на даний момент він не може продати липецьку фабрику "Рошен".

"Я б дуже хотів її продати, але вона арештована російською владою. У мене немає зобов'язань цього робити, але я буду це робити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, слідчий комітет РФ на підставі постанови Басманного районного суду міста Москви арештував майно ВАТ «Липецька кондитерська фабрика «Рошен».

Компанію позбавили права розпоряджатися майном в Липецьку до 13 вересня 2015 року.