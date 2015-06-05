Концерн "Укрспирт" хочуть продавати частинами

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) планує продавати підзвітний йому державний концерн «Укрспирт» по частинах, повідомив на прес-конференції в УНІАН заступник голови робочої групи з питань приватизації державних підприємств Міністерства аграрної політики та продовольства Олексій Зубрицький.

«Звичайно, це буде приватизація в приватні руки, і цих рук буде кілька», - сказав він.

За словами Зубрицького, необхідність продажу «Укрспирту» по частинах виникає у зв'язку з монополією концерну на українському ринку етилового спирту. Він зазначив, що міністерство не допустить встановлення домінуючого положення приватних компаній на ринку в результаті приватизації.

«Він («Укрспирт» – УНІАН) дійсно монополіст... Ніяких монополій бути не повинно – це очевидний напрямок реформи», - сказав він.

При цьому Зубрицький зазначив, що підприємство перебуває в складному фінансовому становищі.

«Укрспирт» збитковий... Зараз він («Укрспирт» - УНІАН) у таких боргах, що практично всі його рахунки арештовані», - сказав він.

Разом із тим, як повідомляв УНІАН, "Укрспирт" раніше інформував про отриманий у першому кварталі 2015 року чистий прибуток у 16 млн грн. За словами виконуючого обов'язки директора підприємства Романа Іванюка, «Укрспирт» за цей період скоротив заборгованість перед постачальниками більше ніж у 2 рази – до 81 млн грн, а залишки на рахунках підприємства зросли в 2,5 раза – до 24,1 млн грн.

Наприкінці травня міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко повідомив, що в міністерстві створено кілька робочих груп із питання конкурсного продажу «Укрспирту». Він не уточнив можливі терміни проведення приватизації концерну, проте, за оцінками міністерства, від продажу «Укрспирту» держава зможе заробити до 300 млн доларів.

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Довідка УНІАН. ДП «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були ввійти 76 спиртзаводів, однак поки що на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».