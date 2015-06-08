Яресько вважає неприйнятною пропозицію кредиторів виплатити борг із резервів Нацбанку

Міністерство фінансів України вважає неприйнятною пропозицію Комітету кредиторів України, з яким український уряд веде переговори про реструктуризацію частини державного боргу, про перекладення їх вимог на рахунки Національного банку України.

Про це йдеться в повідомленні міністерства з посиланням на телефонну розмову міністра фінансів Наталії Яресько з Комітетом.

«Міністерство шкодує, що пропозиція, озвучена Комітетом з формату реструктуризації українського боргу, залишається незмінною. Пропозиція Комітету, яка полягає в перекладанні їх вимог на рахунки Національного банку України, є неприйнятною, оскільки це передбачає використання для сплати за боргами резервів Національного банку, що є явним порушенням законодавства України та й загалом суперечить кращим практикам центральних банків», - йдеться в повідомленні.

Міністерство нагадало міжнародним зовнішнім кредиторам про необхідність розпочати діалог щодо належного розподілу між кредиторами боргового тягаря, що відповідає цілям чинної програми з Міжнародним валютним фондом - Механізму розширеного фінансування.

Згідно з повідомленням, Яресько висловила готовність безпосередньо зустрітися з кредиторами і закликала Комітет відмовитися від штучних і контрпродуктивних бар'єрів у переговорах, і почати конструктивний діалог.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд доларів 13 березня – одразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд доларів з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з Фондом. У разі, якщо домовленості не буде досягнуто, уряд може скористатися правом на введення мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплене законом, ухваленим парламентом і підписаним президентом.

Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, які виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.