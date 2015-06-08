Криворізьку та Сєвєродонецьку ТЕЦ внесли до списку приватизації

Кабінет міністрів України вніс державні підприємства «Криворізька теплоцентраль» і «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» до переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, що підлягають приватизації.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №579, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Будь-які попередні умови приватизації держпідприємств у розпорядженні не зазначаються.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках скорочення державного сектора представив план приватизації державних підприємств, який включає продаж у поточному році Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром», ряду морських портів, компанії «Центренерго», а також держчастки в підприємствах теплової генерації та обленерго.

У переліку також присутні ряд підприємств, підпорядкованих Міністерству аграрної політики та продовольства, державні вугільні підприємства шахти, концерн "Укрторф", науково-виробниче об'єднання "Електронмаш", "Президент-Готель".

Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Як зазначала міністр фінансів України Наталія Яресько, уряд розраховує почати процес масштабної приватизації державних активів в третьому-четвертому кварталі поточного року.