Яценюк розраховує на участь американських інвесторів в українській приватизації

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав американських інвесторів до участі у масштабній приватизації об'єктів державної власності України, запланованої на друге півріччя поточного року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю та ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів України, про це Яценюк сказав під час зустрічі з представниками української діаспори.

«13 липня у Вашингтоні відбудеться українсько-американська інвестиційна конференція. Ми хочемо розпочати процес приватизації. Якщо американські інвестори ухвалять рішення вкладати гроші в українські компанії, то ми хочемо їх продати на найпрозоріших умовах і бачити американських власників на території України - вони привезуть не лише інвестиції, а й нові стандарти, нові шляхи управління компаніями, нову інвестиційну культуру», - сказав прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні уряд України прийняв рішення провести низку інвестиційних конференцій у Берліні, Парижі та Вашингтоні з метою залучення інвесторів та популяризації приватизаційних планів уряду. При цьому очільник уряду зазначав, що влада розраховує побачити американських і європейських підприємців у сферах сільського господарства, енергетики, особливо у частині модернізації української ГТС і видобувної промисловості, а також в інших життєво важливих сферах економіки.

Для виконання заявлених ідей у Києві у травні після трирічної перерви пройшло засідання Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій.