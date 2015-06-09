Кредитори 7 липня мають оголосити рішення щодо реструктуризації $1,5 мільярда боргу "Укрексімбанку"

Державний «Укрексімбанк» запропонував кредиторам затвердити умови перепрофілювання своїх єврооблігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на загальну суму 1,5 млрд дол. до 3 липня.

Раніше, 26 травня, «Укрексімбанк» повідомляв про згоду на реструктуризацію власників 30% своїх єврооблігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на 1,5 млрд дол.

За оновленою інформацією на сайті банку, термін для голосування всіх власників облігацій встановлений до 3 липня, після чого 7 липня відбудуться загальні збори, на яких і буде оприлюднено спільне рішення кредиторів.

При цьому крайній термін, на який може бути відкладено голосування (у разі необхідності), - 17 липня, і в такому разі збори кредиторів відбудеться 21 липня.

Після рішення кредиторів банк у найкоротші терміни забезпечить укладання доповнень до кредитних угод, які набудуть чинності після їх реєстрації у Національному банку України.

Дату випуску нових облігацій після визначення умов реструктуризації буде визначено банком пізніше, і ця дата не може бути раніше дати відповідної реєстрації випуску у НБУ.

Також банк повідомляє, що збори будуть вважатися легітимними у разі наявності на них кворуму, тобто представників або власників не менше двох третин основної суми непогашеного боргу.

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Як повідомляв УНІАН, державний «Укрексімбанк» домовився з кредиторами про реструктуризацію своїх єврооблігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на 1,5 млрд дол., отримавши згоду групи власників облігацій, що представляють майже 30% загальної основної їх суми.

У тому числі за облігаціями з погашенням у 2015 році погашення 50% основної суми боргу переноситься на квітень 2019 року, сума, що залишилася, розбивається на рівні піврічні платежі з жовтня 2019 року по квітень 2022 року, а ставка купона підвищується до 9,625% річних.

За облігаціями з погашенням у 2016 році термін сплати 50% основної суми боргу переноситься на лютий 2020 року, з решти боргу - розбивається рівними піврічними платежами з серпня 2020 року до лютого 2023 року, при цьому купон збільшується до рівня 6-місячного Libor плюс 7%.

За облігаціями з погашенням у 2018 році 50% боргу буде погашено до січня 2021 року, залишок - рівними піврічними платежами з липня 2021 року до січня 2025 року, при цьому купон збільшується до 9,75%.

Україна розпочала переговори з реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня - одразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.

У рамках переговорів українська сторона розраховує у 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол.