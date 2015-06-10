"Метінвест" Ахметова робить третю спробу реструктуризувати євробонди

Гірничо-металургійна група «Метінвест» скликає 26 червня збори інвесторів, щоб втретє спробувати отримати згоду на реструктуризацію євробондів з виплатою у 2015 році на суму 113,6 млн дол., йдеться в повідомленні компанії на сайті Ірландській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, у разі згоди інвесторів виплата першого траншу – 25% цінних паперів в 28,4 млн дол. буде здійснена протягом трьох днів після 26 червня (раніше планувалося 20 червня).

При цьому решту суму планується перерахувати 31 січня 2016 року.

Крім того, у разі згоди на пропозицію компанії власники єврооблігацій отримають винагороду 5 дол. на кожні 1 тис. дол. номіналу.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня «Метінвест» оголосив про стан дефолту і почав три проекти щодо отримання згоди від своїх власників облігацій з терміном погашення в 2015, 2017 і 2018 роках на відстрочку погашення основної суми боргу. Однією з головних цілей проектів була відстрочка погашення боргу за облігаціями на суму 113,65 млн дол., яка підлягає виплаті у травні поточного року. При цьому заплановані на початок травня збори власників облігацій не відбулися через відсутність кворуму.

7 травня "Метінвест" ініціював повторне внесення поправок на умови виплати боргів за своїми єврооблігаціями з погашенням у 2015, 2017 і 2018 роках на загальну номінальну суму 1,153 млрд дол.

1 червня на другому зібранні група отримала згоду від інвесторів на реструктуризацію боргів за єврооблігаціями з виплатою у 2017 і 2018 року, при цьому голосування за службовими євробондами з погашенням 20 травня 2015 року не відбулося через відсутність кворуму.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

З середини липня 2014 року підприємства «Метінвесту», що знаходяться на сході України, працюють з перебоями через бойові дії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Група в 2014 році скоротила чистий прибуток у 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. з 392 млн дол.