Суд повернув Україні акції Запорізького алюмінієвого комбінату, що належали росіянам

Генеральна прокуратура України через суд повернула державі контрольний пакет акцій – 68,01% єдиного в Україні виробника первинного алюмінію - Запорізького алюмінієвого комбінату, який раніше належав російській компанії «РУСАЛ».

Як повідомили в Управлінні з питань зв'язків з громадськістю і ЗМІ Генпрокуратури, пакет акцій українського підприємства зараховано на рахунки Фонду державного майна України.

«Завдяки вжитим Генеральною прокуратурою України заходам реально виконано винесене за її позовом судове рішення. У державну власність повернуто пакет акцій ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» загальною номінальною вартістю понад 105 млн грн, що становить 68,01% статутного фонду підприємства. Контрольний пакет акцій 9 червня зараховано на рахунок у цінних паперах Фонду державного майна України», - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

У Генпрокуратурі нагадали, що однією з умов купівлі комбінату було погашення новим власником боргу перед державним «Укрексімбанком» в обсягу 75 млн дол. США. Однак, як повідомили у відомстві, нові власники всіляко ухилялися від виконання своїх інвестиційних зобов'язань, прописаних у договорі купівлі-продажу контрольного пакета акцій.

«Це й стало підставою для пред'явлення Генпрокуратурою відповідного позову, який було задоволено», - підсумували в ГПУ.

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Як повідомляв УНІАН, судові тяжби навколо Запорізького алюмінієвого комбінату тривають з 2012 року. Через жалюгідний стан підприємства та невиконання компанією «РУСАЛ» інвестиційних зобов'язань Господарський суд Києва 22 березня 2012 року ухвалив рішення про повернення в держвласність України 68% акцій ЗАлКу, які належали російській компанії «РУСАЛ». Таке ж рішення ухвалив Київський апеляційний господарський суд, однак «РУСАЛ» оскаржив його в касаційному порядку.

У жовтні 2014 року Вищий господарський суд України повернув у державну власність 68% акцій комбінату. 11 березня цього року Верховний суд України підтвердив законність вимог Генеральної прокуратури України про повернення державі 68% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату.

За підсумками 2014 року Запорізький алюмінієвий комбінат збільшив чистий збиток в 22 рази порівняно з 2013 роком - до 1,972 млрд грн.