Саудівська Аравія вперше відкриває фондовий ринок для іноземців

У понеділок, 15 червня, Саудівська Аравія, фондовий ринок якої залишався останнім великим міжнародним ринком, закритим для іноземних інвесторів, вперше допустить нерезидентів до торгів на біржі Tadawul, пише РБК.

Досі брати участь у капіталі саудівських компаній вони могли тільки через свопи та спеціальні P-notes. За сім років існування цих інструментів іноземці стали власниками всього 2% паперів, що торгуються на біржі, і на них припадало лише 3% торгів.

Відкриття ринку наблизить включення Саудівської Аравії в індекси ринків, що розвиваються. За прогнозами аналітиків BofA, до середини 2017 року провідний розробник індексів MSCI може включити компанії, які торгуються у країні в індекс MSCI EM, і на них припаде1,7% індексу, що призведе до надходження в місцеві акції $13,7 млрд тільки з пасивних фондів.

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Капіталізація саудівського ринку перевищує капіталізацію фондових ринків інших країн Перської затоки разом узятих і становить близько $560 млрд. Це робить Tadawul одинадцятою за величиною біржею у світі. Середньодобовий обсяг торгів перевищує $2,3 млрд — це четверта за ліквідністю біржа серед ринків, що розвиваються. При цьому фондовий ринок країни дуже диверсифікований: на ньому торгується 169 компаній із 15 секторів економіки, відзначають аналітики Bank of America Merrill Lynch в огляді «Саудівська Аравія відкривається для бізнесу».

Важливою особливістю саудівського ринку є висока активність місцевих роздрібних інвесторів — на них припадає 90% торгів. «Оскільки процентні ставки в Саудівській Аравії відносно низькі, роздрібні інвестори звертаються до фондового ринку для отримання вищих доходів і дивідендів», — пишуть аналітики BofA.