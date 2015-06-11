Фонд держмайна назвав перші підприємства масштабної приватизації

Фонд державного майна як ключовий орган, який здійснює приватизацію державної власності, планує в липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також пакети акцій у 25% енергопідприємств «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго». Про це йдеться в наказі ФДМУ №829, опублікованому у відомчій пресі.

Як зазначається, виставлені пакети акцій підлягають продажу на фондових біржах.

Також, згідно з наказом, на вересень-грудень заплановано подальшу приватизацію Одеського припортового заводу й низки інших енергооб'єктів. Зокрема, у вересні ФДМУ розраховує продати 70% акцій «Миколаївобленерго», 70% акцій «Хмельницькобленерго», 50,9% акцій «Тернопільобленерго» і 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ; у жовтні – 65% акцій «Харківобленерго»; у листопаді – 94,9% акцій Одеської ТЕЦ, 94,8% акцій Херсонської ТЕЦ та 94,6% акцій Одеського припортового заводу; у грудні – 55,2% акцій «Запоріжжяобленерго».

Крім того, на вересень заплановано продаж 50% акцій компанії «Укрнафтопродукт», на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, на жовтень – 95% акцій підприємства «Дніпрометробуд» і 50% акцій машинобудівного об'єднання «Оріон», а на грудень – 94,9% акцій підприємства «Сумихімпром».

Згідно з наказом Фонду держмайна, зазначені пакети акцій буде продано після узгодження умов продажу з Кабінетом міністрів.

Як повідомляв УНІАН, навесні цього року Кабінет міністрів України в рамках скорочення державного сектора представив план приватизації державних підприємств. Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, ще 43 об'єкти внесено до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Обсяг коштів, які має бути отримано від продажу держвласності та перераховано до бюджету, становить близько 17 млрд грн.

Як зазначають в уряді, масштабна приватизація в Україні може пройти вже в другому півріччі 2015 року. При цьому основна мета продажу – залучення інвестицій, переважно європейських та американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції в Берліні, Вашингтоні та Парижі.