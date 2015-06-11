Кредитори України висловили "глибоку стурбованість" позицією Яресько в переговорах

Комітет кредиторів України, з якими український уряд веде переговори про реструктуризацію частини державного боргу, готовий у будь-який момент сісти за стіл переговорів. Про це йдеться у заяві Комітету, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Міністр Яресько (міністр фінансів України Наталія Яресько – УНІАН) уже місяць наполягає на прийнятті погодженого з МВФ (Міжнародним валютним фондом) рішення. Ми висловлюємо глибоку стурбованість позицією міністра, яка не в інтересах України. Ми готові розпочати переговори у будь-який час», - йдеться в заяві.

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Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна наполягає на реструктуризації частини державного боргу, в тому числі перед приватними кредиторами на умовах, запропонованих урядом. У свою чергу міністр фінансів Яресько зазначала, що якщо кредитори не підуть на компроміс, уряд скористається правом на запровадження мораторію за зовнішніми платежами.

Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд доларів 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд доларів із боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з Фондом.

Україна пропонує кілька варіантів реструктуризації боргу, включаючи списання його значної частини. Проте списання є неприйнятним для приватних кредиторів, які пропонують не списати, а відкласти платежі й почати виплати з 2019 року або розплатитися за рахунок резервів Нацбанку. Така пропозиція не влаштовує уряд України.

Свою підтримку Україні в питанні реструктуризації держборгу раніше висловив міністр фінансів США. Зокрема, глава Мінфіну США Джейкоб Лью в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив, що США підтримують Україну в реалізації програми МВФ, в тому числі щодо реструктуризації комерційних боргів.

Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку, як один із ключових інституційних інвесторів в економіку України і розвиток приватного сектора, закликав найбільші фінансові організації світу та приватних кредиторів «підставити плече» Україні й допомогти у вирішенні питання реструктуризації державного боргу.