У МВФ підтвердили, що виділять Україні другий транш навіть у разі провалу переговорів із кредиторами

Рада директорів основного кредитора України Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення про виділення Києву другого кредитного траншу за програмою EFF розміром 1,7 млрд дол. відразу ж, як тільки українська влада виконає низку попередніх умов за програмою реформ, заявив у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні директор Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«У мене немає деталей про можливе засіданні Ради директорів. Усе залежатиме від того, як скоро Україна виконає низку попередніх умов,- сказав Райс. - Однак я хочу зазначити, що голова Фонду Крістін Лагард зустрічалася з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, і вони обговорили необхідні питання. Компроміс було знайдено практично за всіма пунктами. Але дискусії тривають».

При цьому Райс нагадав, що питання реструктуризації частини держборгу, який також відзначався як одна з умов надання траншу Україні, не знімається з порядку денного. «Так, дійсно. Ми розраховуємо на те, що компроміс із кредиторами все-таки буде знайдено, це важливо для України. Але заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон уже озвучив тезу про те, що МВФ має інструменти, що дозволяють Фонду продовжувати кредитувати країни, які не можуть впоратися із зобов'язаннями перед приватними кредиторами», - резюмував Райс.

Читайте такожКредитори України висловили "глибоку стурбованість" позицією Яресько в переговорах

Як повідомляв УНІАН, директор-розпорядник ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зустрілася у Вашингтоні з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Сторони обговорили поточну економічну ситуацію в країні та хід проведення реформ, схвалених програмою співпраці між Україною і МВФ.

У свою чергу прем'єр Яценюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначив, що позиція уряду України зрозуміла Фонду. І в цьому зв'язку вкрай важливо, щоб наступного тижня парламент прийняв три закони, необхідні для отримання другого траншу МВФ, щоб програма з Міжнародним валютним фондом виконувалася. Як наголосив Яценюк, ці законопроекти вже кілька разів обговорювалися, вони досить прості й не є політично уразливими для членів парламенту. Глава уряду висловив надію, що вже в першій декаді липня може відбутися засідання Ради директорів МВФ щодо наступного траншу.

Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. Україна отримала відразу після схвалення програми – в березні цього року. У травні в Києві працювала місія МВФ, завданням якої стала оцінка економічного становища України та ходу виконання реформ.

Місія за підсумками роботи погіршила свої прогнози економічного розвитку нашої країни в зв'язку з тривалою війною на сході, проте заявила про ознаки економічної стабілізації, які можуть бути основою подальшого економічного зростання в разі, якщо ескалацію конфлікту буде зупинено.