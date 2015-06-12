Саакашвілі очолив Наглядову раду з реформи держпідприємств

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України створило Наглядову раду з реформи державних компаній, яку очолив голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі, повідомив міністр економрозвитку Айварас Абромавичус.

«Ми сьогодні створюємо Наглядову раду з реформи держпідприємств. Це група експертів з досвідом у сфері держуправління. Вони знають Україну, виклики, які стоять перед країною, і мають своє бачення реформи. Я задоволений, що губернатор Саакашвілі погодився очолити цю раду», - сказав Абромавичус.

Коментуючи своє призначення, Саакашвілі зазначив, що існування такої ради вкрай необхідне, оскільки держпідприємства в Україні перетворилися на джерело «чорної готівки для олігархів». «Усі ці роки йшов масштабний грабіж України. В України є приголомшливий індустріальний, людський і виробничий потенціал, в тому числі через держпідприємства, - сказав Саакашвілі. - Торік, вже після Майдану, у нас «мінус» 100 мільярдів гривень. На наших очах директори підприємств вкрали в українського народу 100 млрд грн. І ми говоримо сьогодні про зупинення цього грабунку України».

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Саакашвілі також представив учасників Ради, до числа яких увійшли співзасновник компанії Horizon Capital Марк Івашко, президент правління Варшавської фондової біржі Павел Тамборські, представник ЄБРР в регіоні Східної Європи та Кавказу Френсіс Маліж, голова представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фан. «Ми таким чином закриємо задній вхід, через який і йде розграбування. Все буде тепер тільки прозоро - через фасад», - зазначив Саакашвілі.

Він також зазначив, що створення Наглядової ради вкрай необхідне не лише у справі реформи держпідприємств, а й у частині майбутньої приватизації. «У нас знову високий ризик того, що приватизація перетвориться на "прихватизацію". Високий ризик того, що ми знову створимо групу олігархів», - сказав Саакашвілі, додавши, що проведення прозорих конкурсів, із залученням громадськості дозволить уникнути цих ризиків.

Як повідомляв УНІАН, уряд України у січні поточного року заявив про проведення реформи державних підприємств, ключовою метою якої мало стати запровадження обов'язкової процедури міжнародного аудиту діяльності держкомпаній, а також конкурсного відбору менеджменту.