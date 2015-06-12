Американським інвесторам 13 липня представлять план української приватизації

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в п'ятницю доручив міністру економічного розвитку і торгівлі Айварасу Абромавичусу підготувати проведення 13 липня інвестиційної конференції в США із залученням широкого кола інвесторів, включаючи голів 150 найбільших американських компаній.

«Я звертаюся до міністра економіки з тим, щоб організувати на відповідному рівні інвестиційну конференцію», - сказав він.

Яценюк зазначив, що інвестиційну конференцію відвідає голова Фонду державного майна з презентацією плану приватизації.

«Поїде голова Фонду державного майна з презентацією плану приватизації. Вкотре наполягаю на тому, що повинна бути проведена прозора приватизація кількох держкомпаній, показова і конкурентна, де ми, з одного боку, залучимо кошти іноземних інвесторів, з іншого - дамо можливість іноземним інвесторам побачити, що правила в Україні змінилися», - наголосив прем'єр.

За словами глави уряду, на конференцію також поїде голова Державної фіскальної служби Роман Насиров з презентацією реформи податкової системи і глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, який розповість потенційним інвесторам про хід реформування енергосектору та плани уряду щодо зниження енергетичної залежності.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав американських інвесторів взяти участь у масштабній приватизації об'єктів державної власності України, запланованій на друге півріччя поточного року.

У квітні уряд України прийняв рішення провести ряд інвестиційних конференцій у Берліні, Парижі та Вашингтоні з метою залучення інвесторів та популяризації приватизаційних планів уряду. При цьому глава уряду зазначав, що влада розраховує побачити американських і європейських підприємців у сферах сільського господарства, енергетики, особливо в частині модернізації української ГТС і добувній індустрії, а також в інших життєво важливих сферах економіки.

Для виконання заявлених ідей у Києві в травні після трирічної перерви відбулося засідання Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій.