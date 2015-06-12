Покупців для ОПЗ і енергооб'єктів шукатимуть у Вашингтоні та Парижі

Фонд державного майна України має намір представити американським і європейським інвесторам план приватизації низки об'єктів держвласності, включаючи Одеський припортовий завод, компанію «Центренерго», а також ряд обленерго в рамках інвестиційних конференцій, запланованих до проведення у Вашингтоні – в липні і в Парижі – восени. Про це за підсумками засідання уряду сказав голова ФДМУ Ігор Білоус.

«Ми склали попередній перелік об'єктів з точки зору пріоритетності їх продажу. «Центренерго», ОПЗ, обленерго – однозначно «поїдуть» для презентації до Вашингтона. Думаю, що ми підготуємо загальну інформацію – так як це зробили в Мінекономіки, коли підготували каталог «Топ-100» компаній. Такого списку раніше не було», - сказав Білоус.

При цьому він наголосив, що Україна розраховує знайти покупців на свої об'єкти. «Покупці завжди є. Але я не хочу спекулювати. Реальна робота ще поки що не велася – ні «Центренерго», наприклад, ні за ОПЗ. Тому що ми ще не запустили цю приватизацію. Запустимо - і потім будемо спілкуватися з інвесторами. На кожен об'єкт будуть інвестори, все питання в ціні і держгарантії безпеки та праві власності», - сказав Білоус.

Водночас він не назвав суми, які ФДМУ розраховує отримати в ході приватизації. «У бюджеті заплановано 17 млрд грн. Продамо більше - буде більше. Прикидок (доходів - УНІАН) поки що немає», - резюмував голова ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна як ключовий орган, який здійснює приватизацію державної власності, що планує в липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також 25-відсоткові пакети акцій енергопідприємств «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго».

Також, згідно з наказом, на вересень-грудень заплановано подальшу приватизацію Одеського припортового заводу і ряду інших енергооб'єктів. Зокрема, у вересні ФДМУ розраховує продати 70% акцій «Миколаївобленерго», 70% акцій «Хмельницькобленерго», 50,9% акцій «Тернопільобленерго» і 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ; у жовтні – 65% акцій «Харківобленерго»; у листопаді – 94,9% акцій Одеської ТЕЦ, 94,8% акцій Херсонської ТЕЦ та 94,6% акцій Одеського припортового заводу; у грудні – 55,2% акцій «Запоріжжяобленерго».

Крім того, на вересень заплановано продаж 50% акцій компанії «Укрнафтопродукт», на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, на жовтень – 95% акцій підприємства «Дніпрометробуд» і 50% акцій машинобудівного об'єднання «Оріон», а на грудень – 94,9% акцій підприємства «Сумихімпром».

Згідно з наказом Фонду держмайна, зазначені пакети акцій будуть продані після погодження умов продажу з Кабінетом міністрів.

Навесні поточного року Кабінет міністрів України в рамках скорочення державного сектора представив план приватизації державних підприємств. Всього у списку на приватизацію 286 об'єктів, ще 43 об'єкти внесено до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Як зазначають в уряді, масштабна приватизація в Україні може пройти вже в другому півріччі 2015 року. При цьому основна мета продажу – залучення інвестицій, переважно європейських і американських компаній. Для популяризації приватизаційних можливостей уряд України розраховує провести спеціальні інвестиційні конференції у Вашингтоні і Парижі.