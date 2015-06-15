Яценюк: Уряд зацікавлений у прозорому продажу державних активів

Про це сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі "5 каналу" в неділю.

«Ми виступаємо за приватизацію енергетичних компаній, хімічних компаній. За приватизацію низки інфраструктурних компаній – на прозорих умовах, - сказав голова уряду. - Наш підхід простий – базовий підхід - це ціна. Хто більше заплатив, той й отримав».

Читайте такожАмериканським інвесторам 13 липня представлять план української приватизаціїПри цьому Яценюк додав, що сьогодні найбільш вигідний час вкладати в Україну.

Раніше УНІАН повідомляв, що Фонд держмайна планує в липні-серпні продати 5% акцій Одеського припортового заводу і по 25% акцій «Дніпрообленерго», «Дніпроенерго», «Західенерго» і «Київенерго»