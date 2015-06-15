Китайські компанії збільшили на 81% обсяг залучених на біржах коштів

Китайські компанії залучили з початку року $97,1 млрд, що на 81% більше обсягу залучених за аналогічний час коштів у минулому році - $53,6 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на видання South China Morning Post.

Як пише видання, згідно з даними аналітичного агентства Dealogic, кількість угод збільшилася на 77%, з 244 до 434 одиниць. Близько 59% всіх операцій прийшлося на компанії з лістингом на Шанхайській і Шеньчженьскій фондових біржах.

Читайте такожКитай різко прискорив експансію в ЄвропіОбсяг залучених коштів за рахунок нових лістингів злетів до $17,1 млрд проти $5,6 млрд роком раніше. При цьому обсяг нових лістингів транскордонних акцій виріс на 33% до $11,5 млрд.

Шанхайський індекс Shanghai Composite на тому тижні перевищив відмітку в 5000 пунктів - вперше за останні сім років. З початку року індекс додав 52%. Інший китайський біржовий індекс, Shenzhen Composite, зріс з початку року на 115%.

«На тлі ринкового зростання в Китаї, включаючи Гонконг, з квітня поточного року, багато китайських компаній користуються можливістю, яка виникла, і залучають кошти шляхом проходження лістингу або публічного розміщення акцій», - зазначив Луї Це Мін-Квон, директор VC Brokerage. На його думку, тренд продовжиться і в другій половині 2015 року.