Вартість фондового ринку Китаю перевищила 10 трильйонів доларів

Вартість фондового ринку КНР перевищила відмітку в десять трильйонів доларів, через що китайська економіка визнана найбільш швидкозростаючою в світі, передає ПРАЙМ з посиланням на агентство Bloomberg.

Вартість акцій компаній з первинним лістингом в Китаї становила 10,05 трлн доларів, при цьому основне зростання вартості сталося в останні 12 місяців і склало 6,4 трлн доларів.

Читайте такожКитайські компанії збільшили на 81% обсяг залучених на біржах коштів Жоден ринок у світі ніколи не показував такого швидкого темпу зростання за 12-місячний період, як китайський. Очікуючи подальшого зростання ринку, жителі Китаю часто вдавалися до великих позик, щоб скупити акції тих чи інших компаній. Нинішній показник вартості фондового ринку є найвищим за останні п'ять років, як і сума заборгованість за позиками, в той час як зростання економіки є найслабшим з 1990 року і становить 7,4%.

Лідером по сукупній вартості акцій компаній залишаються США, де вартість фондового ринку становить приблизно 25 трлн доларів. Для порівняння, в Японії цей показник сягає лише близько 5 трлн доларів.

За межами КНР інвестори не виявили надмірного ентузіазму щодо китайських підприємств. За останні сім днів іноземні фонди вивели з китайського ринку близько 6,8 млрд доларів.