Вартість фондового ринку Китаю перевищила 10 трильйонів доларів
Лідером по сукупній вартості акцій компаній залишаються США, де вартість фондового ринку становить приблизно 25 трлн доларів.
Вартість фондового ринку КНР перевищила відмітку в десять трильйонів доларів, через що китайська економіка визнана найбільш швидкозростаючою в світі, передає ПРАЙМ з посиланням на агентство Bloomberg.
Вартість акцій компаній з первинним лістингом в Китаї становила 10,05 трлн доларів, при цьому основне зростання вартості сталося в останні 12 місяців і склало 6,4 трлн доларів.
Читайте такожКитайські компанії збільшили на 81% обсяг залучених на біржах коштів Жоден ринок у світі ніколи не показував такого швидкого темпу зростання за 12-місячний період, як китайський. Очікуючи подальшого зростання ринку, жителі Китаю часто вдавалися до великих позик, щоб скупити акції тих чи інших компаній. Нинішній показник вартості фондового ринку є найвищим за останні п'ять років, як і сума заборгованість за позиками, в той час як зростання економіки є найслабшим з 1990 року і становить 7,4%.
Лідером по сукупній вартості акцій компаній залишаються США, де вартість фондового ринку становить приблизно 25 трлн доларів. Для порівняння, в Японії цей показник сягає лише близько 5 трлн доларів.
За межами КНР інвестори не виявили надмірного ентузіазму щодо китайських підприємств. За останні сім днів іноземні фонди вивели з китайського ринку близько 6,8 млрд доларів.