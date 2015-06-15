Відтік з фондів, що інвестують у російські акції, за тиждень становив $66 мільйонів

Інвестори за тиждень з 8 червня по 12 червня вивели з фондів, орієнтованих на російські активи, 66 мільйонів доларів проти відтоку в 66,9 мільйона доларів тижнем раніше, пише Прайм.

Про це свідчать дані організації, яка відстежує притік і відтік коштів у інвестиційні фонди та розподіл коштів, - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), наведені в огляді Газпромбанку.

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З початку року нетто-приплив, за розрахунками аналітиків Газпромбанку, становив 242 мільйони доларів.