Відтік з фондів, що інвестують у російські акції, за тиждень становив $66 мільйонів
11:52, 15 червня 2015Фондовий ринок
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Тижнем раніше пішло 66,9 мільйона доларів
Орієнтовані на Росію фонди за тиждень вивели $66 млн / Фото ZN.UA
Інвестори за тиждень з 8 червня по 12 червня вивели з фондів, орієнтованих на російські активи, 66 мільйонів доларів проти відтоку в 66,9 мільйона доларів тижнем раніше, пише Прайм.
Про це свідчать дані організації, яка відстежує притік і відтік коштів у інвестиційні фонди та розподіл коштів, - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), наведені в огляді Газпромбанку.
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З початку року нетто-приплив, за розрахунками аналітиків Газпромбанку, становив 242 мільйони доларів.
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