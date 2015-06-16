У Росії трейдери скаржаться на постійні збої в роботі Московської біржі

У Росії трейдери скаржаться на часті збої в роботі Московської біржі, пишуть "Ведомости".

За їх словами, збої відбуваються постійно. Зокрема, 16 червня протягом трьох хвилин Московська біржа не транслювала на валютному ринку котирування. У зв'язку з чим трейдери не могли реагувати на зміни вартості долара, рубля, євро та інших валют.

Інформація, яку транслює біржа, – це основний метод отримання ринкових даних з біржі для високочастотних роботів (HFT) і "єдиний метод отримання повної картини всіх виставлених заявок для всіх учасників торгів", зазначає один з трейдерів.

Читайте такожСаудівська Аравія вперше відкриває фондовий ринок для іноземців"Трейдери не могли отримувати котирування і реагувати на зміну ринку, що могло призвести до значних збитків", – говорить приватний трейдер Олександр Жаворонков.

Він додає, що трейдери дуже втомилися від постійних збоїв біржі, частину з яких вона не визнає збоєм і не публікує інформацію або пояснює "мережевими проблемами".

Московська біржа поки не пояснила неполадки на валютному ринку.

Тільки вчора на біржі був двогодинний збій у торгівлі ф'ючерсами і опціонами (строковий ринок).

В денну сесію біржа повідомляла про некоректне відображення довідкової інформації, що транслюється торговою системою термінового ринку, але торги не зупиняла.