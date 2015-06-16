Гірничорудна Ferrexpo Жеваго реструктуризує єврооблігації-2016

Швейцарська гірничорудна компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, отримала згоду інвесторів на реструктуризацію 285,7 млн дол. боргу за єврооблігаціями з погашенням у квітні 2016 року за рахунок їх обміну на нові з терміном обігу до 7 квітня 2019 року, йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, зазначена сума боргу залишилася після неповного обміну єврооблігацій з погашенням у 2016 році на 500 млн дол. у лютому поточного року.

У повідомленні зазначається, що 15 червня Ferrexpo отримала заявки на реструктуризацію власників цінних паперів на 84,5% від суми в 285,7 млн дол., при цьому 99,4% з них підтримали реструктуризацію. У компанії нагадали, що в пропозиції з обміну для прийняття рішення необхідно було зібрати щонайменше 75% заявок.

Пропозиція про обмін паперів, що залишилися, буде дійсною до 30 червня.

У Ferrexpo повідомили, що якщо обмін буде успішно завершено, то євробонди на 285,7 млн дол. будуть обміняні на нові цінні папери з загальною сумою 185,7 млн дол., а власникам паперів виплачено майже 100 млн дол. готівкою.

Як повідомляв УНІАН, Ferrexpo в лютому отримала заявки на реструктуризацію 214,3 млн дол. згідно з поданими заявками від власників цінних паперів. Компанія випустила нові євробонди на 160,7 млн дол., які будуть погашатися двома рівними траншами 7 квітня 2018 року та 7 квітня 2019 року, при цьому сплатила 53,6 млн дол. винагороди інвесторам, які погодилися на обмін. Ставка купона за євробондами була підвищена до 10,375% з 7,875% річних.

Ferrexpo у січні-березні 2015 року скоротила чистий прибуток в 2,1 разу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 58,4 млн дол.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості. Основними споживачами продукції, що випускається компанією є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo в 2014 році скоротила чистий прибуток на третину – до 183,8 млн дол. проти 263,8 млн дол. роком раніше.