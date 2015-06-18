Мінагропрод не планує приватизацію лісгоспів

«Ми роздержавлення щодо Лісагентства не робимо, і ми не підтримували винесення будь-яких лісгоспів на приватизацію. Це серйозне питання і принципова позиція міністерства», - сказав Павленко на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Разом з тим, також присутній на прес-конференції голова Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентство) Олександр Ковальчук уточнив, що в рамках реформи лісової галузі планується об'єднання лісгоспів в єдину вертикально інтегровану компанію.

«Згідно з коаліційною угодою, в процесі реформування галузі планується створення вертикально інтегрованого господарського суб'єкта», - наголосив Ковальчук.

Крім того, Павленко також зазначив, що головними завданнями Держлісагентства на сьогодні є безперебійне забезпечення поставок лісоматеріалів для потреб української армії в зону АТО, боротьба з тіньовими схемами і корупцією в галузі, а також недопущення незаконного вирубування лісів.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня цього року Кабінет міністрів затвердив перелік держпідприємств, які підлягають приватизації в 2015 році. Загалом у списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесено до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

На початку червня Мінагропрод рекомендував перші 100 державних сільськогосподарських підприємств до приватизації в рамках проведеної міністерством політики роздержавлення неефективних активів.

Загалом Мінагропрод розраховує приватизувати у 2015 році до 180 підконтрольних міністерству аграрних підприємств.