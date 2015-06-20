Абромавичус анонсував початок приватизації в Україні

До кінця року український уряд планує продати перші державні підприємства, цитує слова міністра економіки України Айвараса Абромавичуса інформагентство Reuters, передає Deutsche Welle.

За його словами, найбільша компанія з-понад 350-ти, які мають бути виставлені на продаж, - це виробник добрив "Одеський припортовий завод". Він, на думку міністра, може бути проданий за 500 мільйонів доларів. Сотні мільйонів доларів, за його словами, Києву може також принести продаж енергетичної компанії "Центренерго". Попит на компанії існує як в Україні, так і поза її межами, сказав Абромавичус агентству.

Так, наприклад, французька компанія Gaz de France висловила зацікавленість у купівлі "Центренерго". "Це актив, який в ідеальній ситуації коштував би значно більше, ніж зараз", - сказав міністр.

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Абромавичус також повідомив, що у питанні приватизації країна стоїть на порозі дуже важких рішень. За його словами, багато компаній, такі як вугільні шахти, збиткові і можуть мати від'ємне значення власного капіталу (вартість активів після погашення зобов'язань - Ред.). Через це очікуються дебати про те, чи слід продавати такі компанії за "одну гривню".

Уряд України намагається зібрати кошти, щоб зміцнити українську економіку, яка знаходиться на межі банкрутства і потребує міжнародної допомоги, нагадує агентство.

За даними Reuters, представники уряду цьогоріч хочуть провести низку міжнародних конференцій з метою залучення інвестиції до України. Зокрема, 13 липня у Вашингтоні відбудеться українсько-американська інвестиційна конференція.