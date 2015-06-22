Російські компанії випали з сотні найбільших у світі

Російські компанії в рейтингу Financial Times за ринковою капіталізацією повернулися на 10 років назад.

Про це пишуть "Ведомости".

Як пише видання, два роки тому жодної російської компанії не залишилося в топ-50, у 2014 році сім представників Росії за сукупною капіталізацією опинилися на останньому місці серед країн БРІК, а цього року росіян немає навіть у першій сотні.

«Газпром» в глобальному списку опустився з 83-го місця на 170-те з капіталізацією в $56,57 млрд, а Сбербанк, який посів рік тому 177-ме місце, зовсім покинув його.

Дані для рейтингу щорічно знімаються на закритті торгів 31 березня, капіталізація - у доларах (за курсом того ж дня), враховуються компанії не менш ніж з 15% акцій у вільному обігу.

Російських компаній в глобальному списку всього п'ять. У 2005 році Росія дала до списку чотири компанії, пізніше їх завжди було більше п'яти. За сукупною капіталізацією компаній ($197,9 млрд) Росія на 19-му місці; у 2014 році була 16-ю з $351,48 млрд.

На позиції росіян вплинули девальвація, падіння фондового ринку через кризу та санкції (доларовий індекс РТС за рік по 31 березня втратив 28,2%) і обвал цін на нафту.

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Але не всі нафтовики постраждали від падіння цін на нафту. Капіталізація PetroChina зросла майже на $109 млрд, і вона піднялася з 16-го на 6-те місце (а у рейтингу найбільших компаній країн, що розвиваються, займає 1-ше місце). Китайський ринок взагалі швидко зростає: за рік по 31 березня Shanghai Composite зріс на 84,9% у доларовому вираженні.

У 2014 р. Китай займав 5-те місце з 18 компаній з капіталізацією $1,41 трлн, тепер 2-ге – з 37 компаніями за $2,76 трлн. США зміцнили позиції – 209 компаній за $15,67 трлн.

Розвинені країни вже кілька років обіграють країни, що розвиваються: індекс MSCI World збільшився на 4%, а MSCI Emerging Markets впав на 2%. Згортання програми грошового стимулювання ФРС США і зміцнення долара викликали чистий відтік капіталу з 15 найбільших ринків за липень 2014 року – березень 2015 року у розмірі $600,1 млрд, за даними NN Investment Partners.