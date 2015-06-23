Аграрний фонд планує до кінця року випустити євробонди на $200 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Аграрного фонду Андрій Радченко.

«Якщо говорити про зовнішнє запозичення, то це сума 200 млн дол., можливо, потім ще 200 млн дол. Наступні 200 млн дол. – це вже наступний рік, але 200 млн дол. ми хотіли б залучити вже цього року», - сказав Радченко.

Він також зазначив, що крім цього Аграрний фонд має намір найближчим часом здійснити випуск облігацій внутрішньої позики на загальну суму до 5 млрд грн. При цьому він уточнив, що прибутковість за внутрішніми облігаціями може бути до 18%, за євробондами – до 12% річних.

Необхідність залучення зазначеного фінансування, за словами Радченка, викликана дефіцитом обігових коштів компанії.

«Аграрному фонду, якщо брати весну наступного року не вистачатиме фінансових ресурсів до 5 мільярдів гривень. У зв'язку з цим фонд почав активно проводити роботу щодо залучення запозичень як всередині України, так і на зовнішніх ринках», - уточнив він.

При цьому він додав, що в даний час триває переговорний процес з потенційними інвесторами, також спільно з Мінфіном і Нацбанком розробляється документація для реєстрації проспекту емісії та початку розміщення облігацій.

Крім цього, глава Аграрного фонду уточнив, що зареєструвати емісію єврооблігацій фонд планує в Англії, для чого має намір створити в Лондоні дочірнє підприємство. При цьому він підкреслив, що попит на облігації Аграрного фонду є, тому вони, на його думку, будуть викуплені в найкоротші терміни.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко повідомив, що Аграрний фонд веде консультації з Міністерством фінансів щодо випуску облігацій на загальну суму 5 млрд грн для фінансування форвардної кампанії фонду. При цьому він не озвучив можливі терміни завершення консультацій з Мінфіном і безпосередньо термін випуску цінних паперів.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд заснований у 2005 році. У 2013 році на його базі створено ЗАТ «Аграрний фонд». У його функціональні обов'язки передані форвардні закупівлі, а також функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.