Індекс Nikkei оновив 19-річний максимум на тлі відновлення економіки Японії

Nikkei 225 - один з основних індексів Токійської фондової біржі 24 червня оновив 19-річний максимум на тлі ознак відновлення економіки Японії, передає Reuters.

Так, індекс Nikkei 225 виріс на 0,33%, до 20878,45 пункту. При цьому в ході торгів він досягав позначки 20953 пункта, оновивши максимум з 1996 року - 20922 пункта. Ще один японський індекс - Topix виріс на 0,26%, до 1680,78 пункту.

Читайте такожЯпонія має намір контролювати використання коштів, наданих уряду України - посолЯпонські акції протягом 2015 року демонстрували різке зростання - приблизно на 20% з початку року на ознаках відновлення третьої за розміром економіки в світі.

Позитивний ефект для фондового ринку мають очікування, що Греція зможе домовитися з кредиторами.