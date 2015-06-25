Російський ринок відкрився падінням акцій і рубля

Російський ринок акцій відкрився падінням. За даними торгів на Московській біржі, індекс ММВБ вже впав на 0,19%, до 1648,76 пункту, індекс РТС знизився на 0,18%, до 949,70 пункту.

Читайте такожУ Росії трейдери скаржаться на постійні збої в роботі Московської біржіКрім того, з початку торгів зростає курс долара - вже піднявся на 44 коп., до 54,88 руб. Євро виріс на 43 коп., до 61,49 руб.