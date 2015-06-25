Україна, як і раніше, вважає "російські" бонди комерційним боргом

Україна, як і раніше, вважає свій борг Російській Федерації обсягом 3 млрд дол., оформлений у вигляді євробондів уряду, комерційним боргом і закликає не спекулювати позицією ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду в цьому питанні.

Про це журналістам сказала міністр фінансів України Наталія Яресько.

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Раніше агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела заявило про те, що МВФ пропонує Україні віднести «російські» бонди до держборгу, що підлягає реструктуризації та на який не може поширюватися мораторій на виплату.

«Такого рішення МВФ не було. Я прошу – подивіться на сайт МВФ і на цитати голови або заступника голови МВФ із цього питання. Все є. Нічого не змінилося», - сказала міністр.