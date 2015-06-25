МВФ не обговорює статус "російських" бондів - представник Фонду

Питання визначення статусу бондів, випущених урядом України на 3 млрд дол. і переданих уряду Російської Федерації в грудні 2013 року, не є предметом обговорення для Міжнародного валютного фонду, повідомив у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні керівник Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи вважає МВФ ці бонди державним боргом України або приватним боргом, Райс зазначив: «Я знаю, що стосовно цього є різні точки зору. Але це не предмет обговорення для нас (для МВФ - УНІАН). Україна, як ви знаєте, виплатила купон, тому все залишається, як є», - сказав Райс.

Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що Україна як і раніше вважає свій борг Російській Федерації обсягом 3 млрд дол., оформлений у вигляді євробондів уряду, комерційним боргом і закликала не спекулювати позицією ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду в цьому питанні.

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Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація є одним із найбільших власників українських боргів у списку до реструктуризації. Москва претендує на повернення своїх коштів у грудні цього року й неодноразово заявляла, що не має наміру брати участі в реструктуризації, очікуючи оплати боргу в строк. Умови випуску євробондів для РФ передбачають, що Росія може вимагати повернення свого боргу достроково, в тому числі при перевищенні держборгу України 60% ВВП країни. З цієї причини Україна 22 червня заплатила Росії 75 млн дол. купонного доходу за цими євробондами, щоб уникнути крос-дефолту й не зірвати переговори з іншими кредиторами.