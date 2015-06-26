Фонд держмайна затвердив список із 30 підприємств для приватизації цього року

Відповідний наказ опублікований на сайті Фонду.

Зокрема, планується приватизація 100% державної частки в «Президент Готелі», 99,994% держчастки в «Українському банку реконструкції та розвитку», 99,659% - в «Українській енергозберігаючій сервісній компанії, 51% - у страховій компанії «Спецексімстрах», 50,45% - у підприємстві «Керамнадра».

Крім того, до переліку увійшли Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і зберігання аутологічної крові та її компонентів (держчастка - 50,998%), «Азовмаш» (50%), українсько-швейцарське підприємство «Тема» (40%), кондитерське підприємство «Світ ласощів» (40%), авіакомпанія «Горлиця» (35,694%), Новогалещинська біофабрика (33,33%), підприємство «Торговий флот Донбасу» (25,1%), м'ясомолочний комбінат «Сіверський» (25%), «Одессапроект» (13,64%), «Емальхімпром» (12,455%) і «Укрсоцбанк» (0,00004%).

При цьому через регіональні відділення ФДМУ будуть приватизовані українсько-канадське підприємство «Донбас-ліберті» (48,29%), Будилинський експериментальний завод (23,057%) і підприємство «Липчанблок» (22,5%).

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Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету від приватизаціїза підсумками січня-квітня с2015 року склали 113,6 млн грн, що становить 0,7% від встановленого на поточний рік плану.

Згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планується отримати 17 млрд грн, від оренди – 544 млн грн.