Внутрішній борг "Укрзалізниці" на 22 мільярди хочуть реструктуризувати до кінця літа

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова міністерства Андрій Пивоварський.

"У мене сьогодні була важлива зустріч у Нацбанку, де обговорювалося питання реструктуризації внутрішніх боргів «Укразалізниці». Я можу знову підтвердити, що до кінця літа ми завершимо реструктуризацію внутрішніх боргів компанії», - сказав Пивоварський.

При цьому він не повідомив про подробиці переговорів у Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства у зв'язку з порушеннями зобов'язань з виплати основної суми за деякими внутрішніми двосторонніми кредитними угодами, крос-дефолту за єврооблігаціями.

Відомство також повідомило про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн.

Під реструктуризацію не підпадають борги «Укрзалізниці» перед офіційними кредиторами, зокрема, перед Європейським банком реконструкції та розвитку і за офіційними двосторонніми позиками перед Ексімбанком Кореї.

На початку червня Мінінфраструктури повідомляло, що розраховує влітку цього року досягти домовленості з кредиторами «Укрзалізниці» за внутрішнім боргом компанії, зокрема, домогтися пролонгації строків погашення боргу в рамках проведення реструктуризації.