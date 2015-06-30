У Росії курс долара досяг максимуму за останні три тижні
10:43, 30 червня 2015Фондовий ринок
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Біржові індекси обвалилися.
REUTERS
У Росії в ході торгів у вівторок, 30 червня, курс долара вперше за останні три тижні піднявся до 56 рублів, свідчать дані Московської біржі.
Так, курс долара виріс на 28%, до 56 руб.
Між тим, падає курс євро - на 20 коп., до 62,50 руб.
Читайте такожЦіпрас натякнув на свою відставку в разі згоди греків на допомогу від ЄСКрім цього, знижуються російські біржові індекси: індекс ММВБ втратив 0,2% - до 1632 пунктів, індекс РТС - на 0,77%, до 920,93 пункту.
Як відзначають експерти, на російський ринок тисне ситуація з Грецією і обвал цін на нафту.
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