У Росії курс долара досяг максимуму за останні три тижні

У Росії в ході торгів у вівторок, 30 червня, курс долара вперше за останні три тижні піднявся до 56 рублів, свідчать дані Московської біржі.

Так, курс долара виріс на 28%, до 56 руб.

Між тим, падає курс євро - на 20 коп., до 62,50 руб.

Читайте такожЦіпрас натякнув на свою відставку в разі згоди греків на допомогу від ЄСКрім цього, знижуються російські біржові індекси: індекс ММВБ втратив 0,2% - до 1632 пунктів, індекс РТС - на 0,77%, до 920,93 пункту.

Як відзначають експерти, на російський ринок тисне ситуація з Грецією і обвал цін на нафту.