Найбагатші люди світу за день втратили $70 мільярдів через падіння фондових ринків

Ці 400 найбагатших людей світу в сукупності контролюють 4,2 трильйона доларів, що майже на 400 мільярдів доларів перевищує ВВП Німеччини, повідомляє Прайм.

Згідно з рейтингом мільярдерів Bloomberg Bloomberg Billionaires Index), середні втрати склали 175 мільйонів доларів на людину, але насправді збиток не був рівномірним. Іспанський мільярдер Амансіо Ортега (Amancio Ortega), який вважається найбагатшою людиною Європи, поніс найбільші втрати - він втратив 2,2 мільярда доларів. Збитки американського інвестора Уоррена Баффета (Warren Buffett) зі статком у 67,1 мільярда доларів склав 1,6 мільярда доларів. Найбагатша людина планети Білл Гейтс (Bill Gates) втратив 1,4 мільярда доларів.

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При цьому найбагатша людина в Африці - нігерійський мільярдер Аліко Данготе (Aliko Dangote) став одним з 12 списку мільярдерів, яким вдалося збільшити свій статок. У понеділок він став багатшим на 180 мільйонів доларів, а його статок зріс до 15,3 мільярда доларів.

У загальному списку є і китайські мільярдери, наприклад, Робін Лі (Robin Li) і Річард Лю (Richard Liu). Однак, скільки саме вони втратили, не вказується.

У понеділок, 29 червня, світові фондові біржі продемонстрували різкий спад на тлі побоювань можливого дефолту і виходу Греції з єврозони. Зокрема, індекс S&P 500 впав на 2,1%, NASDAQ - на 2,4%. Європейський Euro Stoxx втратив 4,2%, Shenzhen Composite Index - 6,1%.