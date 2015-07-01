Fitch знизило довгостроковий рейтинг Греції до "СС"
01:14, 01 липня 2015Фондовий ринок
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch у вівторок знизило довгостроковий рейтинг Греції до "СС" з "CCC".
REUTERS
Середньострокові рейтинги підтверджені на рівні "С", пише ТАСС.
"Хід переговорів між Грецією і кредиторами значно підвищує ризик того, що Греція не зможе виконати свої боргові зобов'язання в найближчі місяці", - йдеться в прес-релізі агентства.
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Як повідомляв УНІАН, у понеділок міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило довгостроковий рейтинг Греції з ССС до ССС- з негативним прогнозом, а також оцінило вірогідність виходу Афін з єврозони в 50%.
1 липня, уряд Греції направить нова пропозиція Єврогрупи, яке буде розглянуто в той же день на екстреному засіданні.
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