МВФ закликав Україну та її кредиторів продовжувати переговори про реструктуризацію боргу

Міжнародний валютний фонд закликав Україну та її кредиторів продовжувати зусилля з досягнення згоди для врегулювання питань фінансування та заборгованості у рамках програми економічних реформ української влади за підтримки Фонду.

Про це йдеться у заяві МВФ, переданій агентству УНІАН.

«Фонд підтримує Україну та її кредиторів у спробі досягти згоди з фінансових і боргових питань, визначених у програмі реформ уряду, підтриманої МВФ», - йдеться в заяві.

У МВФ повідомили, що представники Фонду взяли участь у технічній нараді між Спеціальним комітетом кредиторів - власників облігацій України та українською владою в штаб-квартирі Фонду у Вашингтоні. «Сторони обговорили цілі боргової операції та середньострокові макроекономічні прогнози в рамках програми співпраці з МВФ, схваленої на засіданні Ради директорів Фонду 11 березня цього року», - зазначили в МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня на майданчику МВФ у Вашингтоні відбулися технічні консультації з питань реструктуризації держборгу України. Українську делегацію представив урядовий уповноважений з питань держборгу Віталій Лісовенко, хоча спочатку Комітет кредиторів наполягав на присутності особисто міністра фінансів Наталії Яресько.

Напередодні зустрічі Яресько зазначала, що заплановані переговори – це не офіційний захід, а технічні консультації, цінність яких полягала у донесенні позицій сторін, аніж досягненні якихось конкретних домовленостей.

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Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу обсягом близько 23 млрд дол. 13 березня, відразу після схвалення програми з МВФ. Київ пропонує продовжити терміни сплати, а також частково списати купон і номінал боргу. Зокрема, за даними ЗМІ, Україна пропонує кредиторам списати 40% боргу, який належить приватним кредиторам, щоб досягти критеріїв МВФ, а саме – скорочення загального обсягу боргу до 71% ВВП і скорочення потреб у зовнішньому фінансуванні на період із 2019 по 2025 рік до 10% ВВП. У грошовому вираженні, пропозиція Києва полягає в тому, щоб у 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Водночас Комітет кредиторів переконаний, що списання боргу вкрай небажане для України, оскільки вона закриє країні вихід на зовнішні ринки капіталів.

Україна поки не змінила свою переговорну позицію, а міністр фінансів заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу наприкінці липня.